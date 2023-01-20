Арсенал Зинченко усилился полузащитником Брайтона

Арсенал подписал атакующего полузащитника Брайтона Леандро Троссарда. Об этом клуб объявил в своих соцсетях.

Лондонцы подписали 28-летнего бельгийца за 21 миллион фунтов плюс еще 4-5 млн фунтов в виде бонусов. Контракт с игроком рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне на счету Троссарда 7 голов и 2 ассиста в 16 матчах АПЛ.

Напомним, 22 января в рамках 21-го тура Английской премьер лиги Арсенал будет принимать на Эмирейтс Манчестер Юнайтед.

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