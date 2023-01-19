iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч чемпионата Англии 22.01.2023

Команды встретятся в рамках 21-го тура АПЛ. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 12:10
Арсенал - Манчестер Юнайтед / Getty Images
Арсенал - Манчестер Юнайтед / Getty Images

22 января в рамках 21-го тура Английской премьер лиги Арсенал будет принимать на Эмирейтс Манчестер Юнайтед. Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.

Уже можно сказать, что обе команды претендуют на титул, а потому победа важна для каждого. Перед этим матчем Арсенал занимает первую позицию, опережая МЮ (3 место) на 8 пунктов и имея матч в запасе.

Лондонцы, пожалуй, намерены отомстить манкунианцам за поражение в первом круге, тогда МЮ разобрался с "канонирами" со счетом 3:1. А вот команде Эрика Тен Хага нужно реабилитироваться после потери очков в последнем туре против Кристал Пэлас. 

Коэффициенты и ставки на матч 21-го тура АПЛ Арсенал - Манчестер Юнайтед

Обе команды крайне хороши в атаке в последних матчах. ЛИдер "канониров" Мартин Эдагор сейчас не уступает по многим параметрам Кевину Де Брюйне и даже получил игрока месяца в АПЛ. С другой же стороны ключевой фигурой будет Маркус Решфорд, который выдает лучший отрезок в своей карьере.

При том, что в матче отсутствует ярко выраженный андердог, букмекеры отдают предпочтение именно Арсеналу, хотя в этом случае и очевидно, что матч получится очень жарким. На руку "канонирам" также играет тот факт, что МЮ провел матч в среду и у них меньше времени на отдых.

Прогноз букмекеров на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед

  • победа Арсенала – 1,86
  • ничья – 3,80
  • победа Манчестер Юнайтед – 3,95

Букмекеры считают, что матч Арсенал – Манчестер Юнайтед получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1,79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2,09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1,16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1,39. А поставить на «обе забьют» можно за 1,66. 

Статистика противостояния Арсенал - Манчестер Юнайтед

Команды провели между собой 238 матчей, и пока статистика на стороне "красных дьяволов". Стоит отметить, что команды нечасто играют в ничью, а также зачастую забивают более двух голов в матче.

Арсенал - Манчестер Юнайтед
86 Победы 99
53 Ничьи 53
337 Голые 361

Последний раз команды играли в сентябре 2022 года в рамках 6-го тура АПЛ, тогда победу уверенно одержал Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: прогноз манчестер юнайтед Арсенал Лондон

Статьи по теме

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед упустил шанс стать вторым в АПЛ, сыграв вничью с Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед упустил шанс стать вторым в АПЛ, сыграв вничью с Кристал Пэлас
Вегхорст дебютирует за Манчестер Юнайтед, выйдя в старте на матч против Кристал Пэлас Вегхорст дебютирует за Манчестер Юнайтед, выйдя в старте на матч против Кристал Пэлас
Ван Гал - о работе в МЮ: В богатейшем клубе мира я не мог купить игроков, которых хотел Ван Гал - о работе в МЮ: В богатейшем клубе мира я не мог купить игроков, которых хотел
Помочь журналистам

Видео

Милан - Интер 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Италии
Милан - Интер 0:3 Видео голов и лучших моментов матча Суперкубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце стартует шестой этап Кубка мира
просмотров
Где смотреть Формулу-1 в Украине
просмотров
Тролинг-война продолжается: Пике ответил на слова из трека Шакиры покупкой Renault
просмотров

Последние новости

Европа13:05
Ливерпуль - Челси: прогноз на матч чемпионата Англии 21.01.2023
Европа12:10
Арсенал - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч чемпионата Англии 22.01.2023
Теннис11:50
Australian Open-2023: Калинина, Костюк и Надежда Киченок вышли во второй круг парного разряда, Людмила Киченок вылетела
Киберспорт11:20
BLAST Premier Spring Groups: онлайн-трансляции всех матчей
Бокс11:02
Промоутер Франклина надеется организовать ему бой с Джошуа
Формула 110:58
Новичку Альфа Таури предстоят судебные разбирательства
Европа10:05
Реал определился с трансферными планами на ближайшее будущее
Европа09:57
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Европа09:42
Челси готов предложить 73 млн евро за хавбека Брайтона
Хоккей09:28
Универсиада: сборная Украины по хоккею проиграла Японии и потеряла шансы на выход в плей-офф
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK