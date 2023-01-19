Арсенал - Манчестер Юнайтед: прогноз на матч чемпионата Англии 22.01.2023

Команды встретятся в рамках 21-го тура АПЛ. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

22 января в рамках 21-го тура Английской премьер лиги Арсенал будет принимать на Эмирейтс Манчестер Юнайтед. Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.

Уже можно сказать, что обе команды претендуют на титул, а потому победа важна для каждого. Перед этим матчем Арсенал занимает первую позицию, опережая МЮ (3 место) на 8 пунктов и имея матч в запасе.

Лондонцы, пожалуй, намерены отомстить манкунианцам за поражение в первом круге, тогда МЮ разобрался с "канонирами" со счетом 3:1. А вот команде Эрика Тен Хага нужно реабилитироваться после потери очков в последнем туре против Кристал Пэлас.

Коэффициенты и ставки на матч 21-го тура АПЛ Арсенал - Манчестер Юнайтед

Обе команды крайне хороши в атаке в последних матчах. ЛИдер "канониров" Мартин Эдагор сейчас не уступает по многим параметрам Кевину Де Брюйне и даже получил игрока месяца в АПЛ. С другой же стороны ключевой фигурой будет Маркус Решфорд, который выдает лучший отрезок в своей карьере.

При том, что в матче отсутствует ярко выраженный андердог, букмекеры отдают предпочтение именно Арсеналу, хотя в этом случае и очевидно, что матч получится очень жарким. На руку "канонирам" также играет тот факт, что МЮ провел матч в среду и у них меньше времени на отдых.

Прогноз букмекеров на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед

победа Арсенала – 1,86

ничья – 3,80

победа Манчестер Юнайтед – 3,95

Букмекеры считают, что матч Арсенал – Манчестер Юнайтед получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1,79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2,09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1,16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1,39. А поставить на «обе забьют» можно за 1,66.

Статистика противостояния Арсенал - Манчестер Юнайтед

Команды провели между собой 238 матчей, и пока статистика на стороне "красных дьяволов". Стоит отметить, что команды нечасто играют в ничью, а также зачастую забивают более двух голов в матче.

Арсенал - Манчестер Юнайтед

86 Победы 99

53 Ничьи 53

337 Голые 361

Последний раз команды играли в сентябре 2022 года в рамках 6-го тура АПЛ, тогда победу уверенно одержал Манчестер Юнайтед.