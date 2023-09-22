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"Трудно спасать того, кто не хочет спасения": Агент рассказал о ситуации с Милевским

Александр Панков высказался о плачевном состоянии знаменитого футболиста.
Сегодня, 14:11
Артем Милевский и Александр Панков / instagram.com/pankov_agent
Артем Милевский и Александр Панков / instagram.com/pankov_agent

Александр Панков, бывший агент экс-нападающего киевского Динамо и сборной Украины Артема Милевского поделились информацией о его состоянии здоровья.

Агент с сожалением отметил, что трудно помочь тому, кто сам этого не хочет.

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"Трудно спасать того, кто не хочет спасения. Это его выбор. Полмира ему хотело и хочет помочь, но нельзя помочь тому, кто не хочет помощи.

Мне очень больно, очень. Я отдал ему восемь лет своей жизни. Но я не могу отдать ему свою голову. К сожалению", - написал Панков в комментариях в Instagram Брутального футбола.

Ранее бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев также раскрыл подробности состояния Артема Милевского.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Милевский Александр Панков

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