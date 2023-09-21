"Должны были везти в больницу": Селезнев раскрыл подробности состояния Милевского

Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев поделился подробностями о помощи бывшему партнеру Артему Милевскому.

Селезнев рассказал, что он вместе с друзьями должен был отвезти Милевского в больницу, но тот "пропал".

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“Я с Милевским всегда на связи и готов взять на себя все расходы по помощи. Я ему звоню и говорю: ”Тема, послушай, давай я помогу. Я понимаю, что это такое“. Я очень люблю Артема, он отличный и добрый парень. Я всегда рядом и он знает мой номер телефона.

Я реально не знаю, что тут сказать. Я ведь не могу приехать к нему и взять его в наручники. Здесь нужно его желание. Помочь Артему хочу не только я. Сегодня мы с ребятами должны были отвезти его в больницу, но он не берет трубку. Что я могу сделать в этой ситуации?".

Селезнев заявил, что намерен помочь Артему, который оказался в трудной ситуации.

"Артем немного свернул с дороги, и все должны собраться, чтобы помочь ему. Многие говорят, что он взрослый парень и сам должен решать свои проблемы, но друзья познаются не тогда, когда хорошо, а в трудные минуты. Для меня нет разницы: есть у него деньги или нет, Артем мой хороший друг и я всегда буду ему помогать", – сказал Селезнев в интервью Sport-Express.

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Ранее Милевский показал, как поддерживал сборную Украины в матче с Италией. Болельщики не сразу узнали его, ведь форвард очень сильно изменился.

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