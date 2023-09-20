Неймар отдыхал с незнакомками в ночном клубе, пока его беременная девушка сидела дома

Нападающий Аль-Хиляля Неймар вновь попал в неприятную историю. Об этом сообщает издание Marca.

Бразильский футболист отправился в Барселону на отдых, где его заметили в одном из ночных клубов. Игрок был не один, а в компании двух неизвестных дам.

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Отметим, у Неймара есть девушка, которая ждет от него ребенка. Бруна Бьянкарди сообщила, что знает о похождениях своего возлюбленного в Испании.

"Добрый день. Я осознаю, что произошло, и снова разочарована.

Но я на последнем этапе беременности, поэтому мое внимание и беспокойство направлены исключительно на мою дочь, и это все, о чем я буду думать в данный момент. Спасибо за добрые сообщения", – написала Бьянкарди в соцсетях.

Напомним, у Неймара уже есть сын от прошлых отношений Давид Лукка. Сейчас мальчику 12 лет.

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