Дикость дня: Неймар толкнул и ударил мячом игрока узбекского клуба

В рамках первого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов Аль-Хиляль встречался с узбекским Навбахором.

Саудовцы избежали поражения в концовке встречи, забив спасительный гол (1:1).

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На 60-й минуте игры Неймар стал антигероем эпизода. У бразильца возник конфликт с одним из игроков соперника, в результате чего звездный футболист толкнул оппонента, а затем ударил в него мячом.

Рефери за такое поведение показал лишь желтую карточку Неймару.

Напомним, бразилец летом этого года перешел в Аль-Хиляль из ПСЖ. В Саудовской Аравии он зарабатывает около 100 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Неймар отметился голевой передачей в дебютном матче за Аль-Хиляль.

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