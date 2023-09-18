Преследовали идола: фанаты иранской команды устроили безумие, встретив Роналду - клуб сделал подарок

Португалец является иконой для болельщиков со всего мира.

Во вторник, 19 сентября, в рамках первого матча азиатской Лиги чемпионов Ан-Наср сыграет с иранским Перспеолисом.

По приезду в Тегеран местные болельщики устроили хаос. Сначала фанаты долгий путь преследовали автобус, в котором находился их любимчик Криштиану Роналду.

Читай также: Мужской поступок: Футболист Манчестер Сити приобрел для своей бывшей особняк за 2,5 млн фунтов

Затем болельщики ворвались в отель саудовского клуба, где пытались дозваться до Криштиану. Отметим, что в Иране нет доступа к глобальному интернету, а поэтому зрители мечтали увидеть своего любимчика, добираясь в гостинну даже по горе.

The fans in Iran climbing a mountain to see Cristiano Ronaldo at his hotel. 😳 pic.twitter.com/MuOG9xLZML — TC (@totalcristiano) September 18, 2023

The fans in Iran have taken over the hotel Cristiano Ronaldo is staying in. 😂 pic.twitter.com/seYDRKUj8P — TC (@totalcristiano) September 18, 2023

Перспеолис вручил особый подарок для Роналду - ковер, который был подарен в аэропорту.

Ранее сообщалось, что чемпион мира и обладатель Золотого мяча крестился в 46 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!