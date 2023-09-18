Преследовали идола: фанаты иранской команды устроили безумие, встретив Роналду - клуб сделал подарок
Во вторник, 19 сентября, в рамках первого матча азиатской Лиги чемпионов Ан-Наср сыграет с иранским Перспеолисом.
По приезду в Тегеран местные болельщики устроили хаос. Сначала фанаты долгий путь преследовали автобус, в котором находился их любимчик Криштиану Роналду.
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Затем болельщики ворвались в отель саудовского клуба, где пытались дозваться до Криштиану. Отметим, что в Иране нет доступа к глобальному интернету, а поэтому зрители мечтали увидеть своего любимчика, добираясь в гостинну даже по горе.
The fans in Iran climbing a mountain to see Cristiano Ronaldo at his hotel. 😳 pic.twitter.com/MuOG9xLZML— TC (@totalcristiano) September 18, 2023
The fans in Iran have taken over the hotel Cristiano Ronaldo is staying in. 😂 pic.twitter.com/seYDRKUj8P— TC (@totalcristiano) September 18, 2023
Перспеолис вручил особый подарок для Роналду - ковер, который был подарен в аэропорту.
Ранее сообщалось, что чемпион мира и обладатель Золотого мяча крестился в 46 лет.
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