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Преследовали идола: фанаты иранской команды устроили безумие, встретив Роналду - клуб сделал подарок

Португалец является иконой для болельщиков со всего мира.
Сегодня, 17:40
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Во вторник, 19 сентября, в рамках первого матча азиатской Лиги чемпионов Ан-Наср сыграет с иранским Перспеолисом.

По приезду в Тегеран местные болельщики устроили хаос. Сначала фанаты долгий путь преследовали автобус, в котором находился их любимчик Криштиану Роналду.

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Затем болельщики ворвались в отель саудовского клуба, где пытались дозваться до Криштиану. Отметим, что в Иране нет доступа к глобальному интернету, а поэтому зрители мечтали увидеть своего любимчика, добираясь в гостинну даже по горе.

Перспеолис вручил особый подарок для Роналду - ковер, который был подарен в аэропорту.

Ранее сообщалось, что чемпион мира и обладатель Золотого мяча крестился в 46 лет.

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