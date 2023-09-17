Мужской поступок: Футболист Манчестер Сити приобрел для своей бывшей особняк за 2,5 млн фунтов

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер купил особняк на берегу моря за 2,5 миллиона фунтов для своей бывшей Лорин Гудман, чтобы она жила в нем со своими двумя детьми.

Роскошный дом с пятью спальнями расположен в эксклюзивном районе побережья. Из отдельно стоящего четырехэтажного дома площадью 4000 квадратных футов в Восточном Суссексе открывается вид на море.

В прошлом месяце Лорин родила маленькую девочку, но отказалась назвать имя отца, хотя друзья считают, что это футболист.

Отметим, у нее уже есть трехлетний сын Кайро от Уокера. Пара разошлась около года назад.

Ранее сообщалось, что обидчик сборной Украины продлил контракт с Манчестер Сити.

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