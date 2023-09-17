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Мужской поступок: Футболист Манчестер Сити приобрел для своей бывшей особняк за 2,5 млн фунтов

Уокер решил потратиться ради комфорта экс-возлюбленной.
Сегодня, 20:50
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер купил особняк на берегу моря за 2,5 миллиона фунтов для своей бывшей Лорин Гудман, чтобы она жила в нем со своими двумя детьми.

Роскошный дом с пятью спальнями расположен в эксклюзивном районе побережья. Из отдельно стоящего четырехэтажного дома площадью 4000 квадратных футов в Восточном Суссексе открывается вид на море.

В прошлом месяце Лорин родила маленькую девочку, но отказалась назвать имя отца, хотя друзья считают, что это футболист.

Отметим, у нее уже есть трехлетний сын Кайро от Уокера. Пара разошлась около года назад.

Ранее сообщалось, что обидчик сборной Украины продлил контракт с Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кайл Уокер

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Мужской поступок: Футболист Манчестер Сити приобрел для своей бывшей особняк за 2,5 млн фунтов
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