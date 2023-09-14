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Обидчик сборной Украины продлил контракт с Манчестер Сити

Кайл Уокер заключил новый договор с "горожанами".
Вчера, 20:28
Кайл Уокер / mancity.com
Кайл Уокер / mancity.com

Основной защитник Манчестер Сити Кайл Уокер подписал новый контракт с английским клубом.

О продлении трудового договора с 33-летним футболистом "горожане" объявили на своем официальном сайте.

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Игрок сборной Англии, который недавно отличился дебютным голом за национальную команду в матче квалификации Евро-2024 с Украиной (1:1), подписал новый трехлетний контракт с клубом - до июня 2026 года.

Напомним, что Уокер выступает за Манчестер Сити с 2017 года. За это время он провел в составе команды во всех турнирах 260 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 18 результативных передач.

Вместе с "горожанами" защитник пять раз становился чемпионом, а также выиграл два Кубка Англии, четыре Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ранее Уокер признался, что был в шаге от перехода в Баварию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кайл Уокер

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