Уокер признался, что был в шаге от перехода в Баварию

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер рассказал о срыве перехода в Баварию.

"Мы принимаем решения, но ситуация может изменяться. Я был близок к переходу, но в футболе такое случается. Этому суждено было случиться".

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"Конечно, я бы наслаждался этим опытом, но это большой клуб, и нельзя недооценивать, что этот клуб сделал в последние 6-7 лет", - сказал Уокер в интервью BBC Sport.

В текущем сезоне на счету 33-летнего англичанина четыре матча в рамках АПЛ, в которых он не отличился результативными действиями.

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