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Отношения испорчены: Барселона негодует из-за попыток Ман Сити переманить юных талантов клуба

Каталонцы недовольны тем, как ведут переговоры "горожане".
Сегодня, 14:19
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Отношения между Барселоной и Манчестер, неожиданно, испортились. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Руководство английского клуба тайно пыталось вести переговоры с юными талантами каталонцев. Речь идет о Ламине Ямале, Алексе Бальде и Пау Кубарси.

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Также в стане "сине-грантовых" недовольны тем фантом, что Ман Сити специально блокировал трансферы своих футболистов, которые в открытую изъявляли желание перебраться в Испанию.

Нежелание отпускать зимой Жоау Канселу, а летом Бернарду Силву сильно ударило по взаимоотношениям команд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити

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