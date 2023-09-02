Барселона укрепила линию обороны защитником Манчестер Сити

Крайний защитник Манчестер Сити Жоау Канселу стал игроком Барселоны.

Соглашение с каталонцами рассчитано до лета 2024 года. Право выкупа футболиста не предусмотрено.

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Пресс-служба "сине-гранатовых" отметила, что португалец пожертвовал деньгами ради выступления за испанскую команду.

В минувшем сезоне на счету 29-летнего португальца один гол и четыре ассиста в 15 матчах Бундеслиги.

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