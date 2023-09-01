Барселона объявила о переходе Феликса

Португалец проведет этот сезон в стане каталонцев.

Барселона в соцсетях официально объявила о переходе нападающего Атлетико Жоау Феликса.

Португальский футболист арендован до лета 2024 года. Опция выкупа в данное соглашение не предусмотрена.

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"Его мечта сбылась", - говорится в презентационном видеоролике.

Напомним, в прошлом сезоне 23-летний португалец выступал на правах аренды в Челси.

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