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Уокер стал вторым самым старым автором дебютного гола в истории сборной Англии

Защитнику пришлось долго ждать своего звездного часа.
Сегодня, 20:31
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

В рамках отбора чемпионата Европы-2024 Украина играет с Англией.

Перед завершением первого тайма "три льва" сравняли счет в матче с  "желто-голубыми". Автором гола стал Кайл Уокер.

Для защитника это первый гол в футболке национальной команды. Покорилось ему это достижение в возрасте 33 лет и 104 дней.

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Позже за англичан забивал лишь Джимми Мур. На момент матча против Швеции в 1923 году ему исполнилось 34 года и 10 дней.

На момент написания новости идет второй тайм. Счет - 1:1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия Кайл Уокер

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