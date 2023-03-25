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Англия - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации на Евро-2024 26.03.2023

Сборные встретятся в отборе на чемпионат Европы. Следи за событиями этого противостояния в текстовой трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 13:35
Англия - Украина / Getty Images
Англия - Украина / Getty Images

В воскресенье, 26 марта, в рамках второго тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Англии на своем поле примет национальную команду Украины.

Очные противостояния сборных всегда интересны и захватывающие. История личных встреч на стороне англичан, однако предстоящий поединок может подарить сенсацию.

Матч состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне. Начало встречи - 19:00 по киевскому времени. 

Текстовая трансляция матча Англия - Украина

Онлайн-трансляция будет доступна 26 марта, 19:00 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 26 марта и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 19:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

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Кроме того, в Украине поединок Лиги Европы в прямом эфире будет показан на платформе Megogo. На ISPORT.ua также будет доступна видео онлайн-трансляция встречи.

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В своей истории команды встречались восемь раз. Англичане имеют на своем счету пять побед, один выигрыш у Украины, а также дважды команды сыграли вничью. В последний раз команды играл в 1/4 финала Евро-2020. Английская сборная не оставила никаких шансов Украине, в котором выиграла со счетом - 4:0.


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