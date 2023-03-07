Англия - Украина: прогноз на матч квалификации чемпионата Европы 26.03.2023

Команды встретятся в отборе чемпионата Европы-2024. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В воскресенье, 26 марта, состоится второй матч в рамках квалификации чемпионата Европы. В рамках противостояния сыграют сборные Англии и Украины.

Английская команда фаворит соревнования, но, несмотря на это, украинский коллектив может создать сенсацию, набрав важные очки.

Матч состоится на стадионе Уэмбли (Лондон). Стартовый свисток поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч отбора Евро-2024 Англия - Украина

Аналитики и эксперты считают, что фаворитом данной встречи является английская сборная.

Прогноз букмекеров на матч Англия - Украина:

победа Англии - 1,31

ничья - 5,4

победа Украины - 9,8

По мнению букмекеров, в игре можно ожидать от команд больше двух забитых голов. Если вас интересуют ставки, то можно рискнуть и поставить на исход "Тотал больше 2,5" с коэффициентом 1,76.

При этом, судя по коэффициентам, букмекеры не верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом всего 2,33.

Статистика противостояния Англия - Украина

В своей истории команды встречались восемь раз. На счету украинской сборной лишь одна победа, которая случилась в 2009-м году. На счету "трех львов" пять побед и две ничьи.

Англия - Украина

5 Победы 1

2 Ничьи 2

13 Голы 3

В последний раз команды встречались в четвертьфинале чемпионата Европы-2020. В рамках матча на выбывания разгромную победу добыли подопечные Гарета Саутгейта.

Украина — Англия 0:4

Голы: Кейн, 4, 50, Магуайр, 46, Хендерсон, 63

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов (Цыганков, 36), Матвиенко, Миколенко — Зинченко, Сидорчук (Макаренко, 64), Шапаренко — Ярмоленко, Яремчук.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу (Триппьер, 65) — Филлипс (Беллингэм, 65), Райс (Хендерсон, 57), Маунт — Санчо, Кейн (Калверт-Льюин, 73), Стерлинг (Рашфорд, 65).

Отметим, что в рамках групповой стадии сборная Украины сыграет с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой.