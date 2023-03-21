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Англия - Украина: смотреть онлайн-трансляцию матча отбора на Евро-2024

Команды встретятся в поединке квалификации на чемпионат Европы. Cмотри видео онлайн трансляцию матча Англия - Украина на ISPORT.ua.
Сегодня, 11:39
Англия - Украина / Getty Images
Англия - Украина / Getty Images

В воскресенье, 26 марта, продолжится квалификация на чемпионат Европы-2024 по футболу. В рамках второго тура сборная Англии на своем поле примет национальную команду Украины.

Украинская сборная, которая прибыла в Англию во главе с Русланом Ротанем, намерена сделать сенсационный результат. Англичане же выступают очевидными фаворитами, так что будет интересно, сможет ли Украина удивить.

Матч состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне. Стартовый свисток поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Англия - Украина

Трансляция матча Англия - Украина будет доступна в этой новости 26 марта и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

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В Украине матч первого тура отбора на Евро-2024 окажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Он также доступен на платформе Volia TV.

Онлайн-трансляция будет доступна 26 марта в 19:00 по Киеву

Сборные Англии и Украины оказались в одной группе с Италией, Македоний и Мальтой. Лучшие две команды из группы пройдут на чемпионат Европы, который пройдет в Германии.

В своей истории национальные команды Англии и Украины встречались восемь раз. Украинская сборная лишь раз побеждала, дважды команды играли вничью, а пять побед на счету англичан.

В последний раз сборные сыграли в рамках 1/4 финала чемпионата Европы-2020. Английская сборная не оставила никаких шансов, добыв победу - 4:0.


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