Никогда не поздно: чемпион мира и обладатель Золотого мяча крестился в 46 лет

Незадолго до своего 50-летия один из самых культовых футболистов всех времен и народов решил пройти через процесс, который так и не состоялся в его детстве.

Двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Золотого мяча Роналдо в своих социальных сетях сообщил, что он принял таинство крещения в католической церкви Сан-Хосе в Мадриде.

"Сегодня особенный день. Я крестился! Христианская вера всегда была фундаментальной частью моей жизни с детства, хотя я до сих пор не был крещен".

"С таинством я чувствую себя истинно регенерированным как дитя Бога - новым, более осознанным, более глубоким образом. Я вновь заявляю о своем стремлении следовать путем доброй, свободной и спонтанной воли, веря в любовь Иисуса, в любовь милосердие".

"Большое спасибо, церковь Сан-Хосе, отец Дом Освальдо и дорогие крестные родители Амилкар и Малу".

Ранее легендарный Роналдо поделился мнением насчет того, кто в этот раз должен получить Золотой мяч.

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