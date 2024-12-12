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Роберто Карлос: Роналдо украл у меня Золотой мяч

В 2002 году бразильцы боролись за главную индивидуальную награду.
Вчера, 22:39
Роберто Карлос / Getty Images
Роберто Карлос / Getty Images

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, что мог получить Золотой мяч в 2002 году.

Тогда Карлос был фаворитом в голосовании в течение долго времени, а другой бразилец Роналдо пропустил большую часть сезона из-за травм.

Однако затем на ЧМ-2002 он стал лучшим бомбардиром турнира, забив также дубль в финале Германии. И в итоге получил Золотой мяч.

"Я всегда говорю Роналдо, что тот Золотой мяч был моим, а он украл его у меня. Слышал, что я был фаворитом до финала чемпионата мира. Так что я проиграл приз за 90 минут.

Но если подумать, то для защитника стать вторым в голосовании за Золотой мяч – это что-то невероятное. Только Беккенбауэр, Заммер и Каннаваро смогли выиграть его. Так что второе место – повод для большой гордости", - приводит слова экс-защитника AS.

Ранее также сообщалось, что хавбек Баварии во второй раз стал лучшим игроком года в сборной Германии.

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