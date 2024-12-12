Звезда Баварии второй раз в карьере был признан игроком года в сборной Германии
Джамал Мусиала победил в голосовании.
В сборной Германии выбрали лучшего игрока 2024 года.
Им стал хавбек Баварии Джамал Мусиала, которому удалось обойти в голосовании Флориана Виртца и Кая Хавертца.
Для 21-летнего игрока это уже вторая награда в карьере, впервые он выиграл ее в 2022 году. А в прошлом году лучшим игроком признали Эмре Джана.
На домашнем Евро-2024 Джамал разделил первую строчку в списке бомбардиров, забил три мяча и отдав пять голевых передач.
Ранее также сообщалось, что Мбаппе рискует пропустить финал Межконтинентального кубка.
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