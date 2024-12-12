Звезда Баварии второй раз в карьере был признан игроком года в сборной Германии

В сборной Германии выбрали лучшего игрока 2024 года.

Им стал хавбек Баварии Джамал Мусиала, которому удалось обойти в голосовании Флориана Виртца и Кая Хавертца.

Для 21-летнего игрока это уже вторая награда в карьере, впервые он выиграл ее в 2022 году. А в прошлом году лучшим игроком признали Эмре Джана.

На домашнем Евро-2024 Джамал разделил первую строчку в списке бомбардиров, забил три мяча и отдав пять голевых передач.

Ранее также сообщалось, что Мбаппе рискует пропустить финал Межконтинентального кубка.

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