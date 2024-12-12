Мбаппе может не сыграть в финале Межконтинентального кубка

Форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе получил травму, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что француз получил повреждение в матче с Аталантой и покинул поле еще в первом тайме.

После медицинского обследования выяснилось, что у Мбаппе травма мышц левого бедра. Восстановление займет, предположительно, около 10 дней.

Ожидается, что форвард пропустит следующий матч Ла Лиги против Райо Вальекано 14 декабря. Также под вопросом его участие в финале Межконтинентального кубка 18 декабря.

Ранее также сообщалось, что дело об изнасиловании, в котором фигурировал Мбаппе, закрыто.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!