Дело об изнасиловании, с которым связывали Мбаппе, закрыто

Предварительное расследование по подозрению в изнасиловании и двух случаях сексуальных домогательств в гостинице в центре Стокгольма 10 октября этого года, с которым связывали нападающего мадридского Реала Килиана Мбаппе, было прекращено.

О закрытии дела из-за нехватки доказательств сообщили в прокуратуре Швеции.

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"В ходе расследования было установлено лицо, обоснованно подозреваемое в изнасиловании и двух случаях сексуальных домогательств, но я оцениваю, что доказательств недостаточно для дальнейших действий, поэтому расследование закрыто. Установленному лицу подозрение в совершении преступления не вручалось", - сказала старший прокурор Марина Чиракова, которая являлась руководителем досудебного расследования.

Ранее Килиан Мбаппе поделился деталями своей личной жизни.

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