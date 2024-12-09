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Мбаппе впервые детально прокомментировал слухи о вероятном изнасиловании

Килиана удивили эти новости.
Сегодня, 08:55
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе впервые подробно высказался о подозрениях в изнасиловании.

По словам футболиста, слухи о том, что он может быть насильником - полная чушь.

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"Меня это не волнует. Я был удивлен. Я всегда удивляюсь такому. Не ожидаешь, что такие вещи произойдут. Я не получал ни одной повестки в суд, читаю то же, что и все остальные. Власти Швеции ничего не заявляли.

Я не нервничаю. Это просто чушь. Это не имеет влияния на меня, потому что я никогда не нервничал из-за этого. Вокруг много шума, но я всегда думаю о том, чтобы сосредоточиться на футболе, увидим, каким будет финал этой истории. Я не буду скрываться, если меня вызовут в суд - я там появлюсь.

У меня было пять выходных, я решил отдохнуть. Анчелотти посоветовал мне идти в менее публичное место. Все шло хорошо, я был спокоен. Появилось то фото, когда я покидал ресторан. Было много людей, готовых встретить меня, много журналистов", - сказал Мбаппе.

Отметим, что в октябре неизвестная женщина заявила об изнасиловании в стокгольмском отеле и назвала Килиана виновником происшествия.

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