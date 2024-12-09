Мбаппе: Я очень сильно злился на Месси после финала Чемпионата мира

Нападающий мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, какие у него были отношения после финала ЧМ-2022 с Лионелем Месси

По словам француза, он злился, но все равно уважал аргентинца.

"После финала Чемпионата мира я был очень сильно зол на него, но вы проявляете уважение, потому что это Месси. Со временем мы оба смеялись, потому что у нас была битва. У нас остались воспоминания о финале. Я думаю, что тот финал сблизил нас", - резюмировал Килиан.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе поделился мыслями о шансах выиграть Золотой мяч.

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