Мбаппе поделился деталями своей личной жизни

Нападающий сборной Франции и мадридского Реала Килиан Мбаппе дал большое интервью Canal+, в котором в частности рассказал о своей личной жизни.

По словам Мбаппе, он был влюблен в одну женщину, но сейчас его сердце свободно.

"Я был влюблен, но не сейчас. Я надеюсь, что когда-то еще смогу полюбить женщину", - сказал Килиан.

Футболист не назвал имя девушки, к которой у него были чувства, но по неподтвержденной информации речь идет о французской актрисе Эмме Смет, с которой форварда несколько раз видели вместе во время его пребывания в ПСЖ, и за которой он активно следил в соцсетях.

Напомним, ранее Мбаппе отреагировал на слухи о вероятном изнасиловании .

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