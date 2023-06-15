Роналдо рассказал, кто должен получить Золотой мяч

Легендарный бразилец Роналдо признался, что по его мнению в этом году Золотой мяч заслуживает выиграть Лионель Месси.

Напомним, что церемония вручения самой престижной футбольной награды состоится в октябре. Впервые ее будет вручать за заслуги в сезоне, а не за календарный год.

Роналдо убежден, что Лионель Месси не просто так считается главным фаворитом. Ведь именно в этом сезоне Лео привел свою сборную к чемпионству на мундиале, ведя всю команду за собой.

"Месси должен получить эту награду по спортивному принципу. Аргентина выиграла чемпионат мира, это главный турнир для всех футболистов и болельщиков. Лео прекрасно провел Мундиаль, был лидером команды, забивал в финале. У меня нет сомнений относительно победителя Золотого мяча, - рассказал Роналдо.

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