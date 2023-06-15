iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналдо рассказал, кто должен получить Золотой мяч

У нападающего нет сомнений в победителе.
Сегодня, 12:46
Роналдо / Getty Images
Роналдо / Getty Images

Легендарный бразилец Роналдо признался, что по его мнению в этом году Золотой мяч заслуживает выиграть Лионель Месси.

Напомним, что церемония вручения самой престижной футбольной награды состоится в октябре. Впервые ее будет вручать за заслуги в сезоне, а не за календарный год.

Роналдо убежден, что Лионель Месси не просто так считается главным фаворитом. Ведь именно в этом сезоне Лео привел свою сборную к чемпионству на мундиале, ведя всю команду за собой.

"Месси должен получить эту награду по спортивному принципу. Аргентина выиграла чемпионат мира, это главный турнир для всех футболистов и болельщиков. Лео прекрасно провел Мундиаль, был лидером команды, забивал в финале. У меня нет сомнений относительно победителя Золотого мяча, - рассказал Роналдо.

Напомним, что с котировками букмекеров на претендентов на Золотой мяч вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: роналдо Золотой мяч Лионель Месси

Статьи по теме

Месси высказался касаемо возможной тренерской карьеры Месси высказался касаемо возможной тренерской карьеры
Эффект Месси: Интер Майами вошел в топ-5 спортивных команд США по количеству подписчиков в Instagram Эффект Месси: Интер Майами вошел в топ-5 спортивных команд США по количеству подписчиков в Instagram
Месси не собирается принимать участие в ЧМ-2026 Месси не собирается принимать участие в ЧМ-2026
Руни высказался о переходе Месси в Интер Майами Руни высказался о переходе Месси в Интер Майами
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Хорватия 2:4 Видео голов и лучших моментов Лиги наций
Нидерланды - Хорватия 2:4 Видео голов и лучших моментов Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулась в ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа13:51
Реал официально представил Беллингема
Украина13:51
Сергей Лавриненко - новый главный тренер Вереса
Евро-202413:51
Бомбардирский жест: Кейн вручил особые виниловые призы партнерам по сборной Англии
Европа13:19
Интер заинтересован в аренде нападающего Арсенала
Украина13:10
Зинченко: Мы уже победили в войне с Россией
Украина12:50
Северная Македония - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Европа12:46
Роналдо рассказал, кто должен получить Золотой мяч
Бокс12:25
Отец Фьюри - Усику: Маленький украинский кролик
Европа12:04
Барселона официально представила новую форму на сезон 2023/24
Бокс11:52
"Никогда не получит бой": Отец Фьюри поставил ультиматум Усику
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK