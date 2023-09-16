Неймар отметился голевой передачей в дебютном матче за Аль-Хиляль

Нападающий сборной Бразилии Неймар впервые сыграл за Аль-Хиляль.

В своей первой игре форвард появился на поле на 64-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Рияда.

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Ему удалось отметился голевой передачей на Малкома.

Напомним, Неймар перешел в саудовский клуб из ПСЖ за 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что бразилец рассказал, какой трофей он мечтает заполучить.

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