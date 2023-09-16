Неймар отметился голевой передачей в дебютном матче за Аль-Хиляль
Бразилец начал делать результат с первой игры.
Нападающий сборной Бразилии Неймар впервые сыграл за Аль-Хиляль.
В своей первой игре форвард появился на поле на 64-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Рияда.
Читай также: "Я не лучше Пеле": Неймар оценил свой рекорд в сборной Бразилии
Ему удалось отметился голевой передачей на Малкома.
Напомним, Неймар перешел в саудовский клуб из ПСЖ за 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что бразилец рассказал, какой трофей он мечтает заполучить.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!