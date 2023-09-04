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Неймар рассказал, какой трофей он мечтает заполучить

Бразилец хочет стать чемпионом мира.
Сегодня, 15:20
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий Аль-Хиляля Неймар заявил, что мечтает выиграть чемпионат мира со сборной Бразилии. 

"Я надеюсь. Дружище, я надеюсь. Конечно, я надеюсь, что однажды смогу осуществить самую большую мечту и выиграть чемпионат мира, это очевидно. Но иногда не получается".

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"В Бразилии есть топ-кумир, один из важнейших футболистов в истории страны. Это Зико, и у него нет победы на чемпионате мира. И это не определяет его качества и дар, который у него был. Ко мне эти слова тоже подходят", – сказал Globo Esporte.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Аль-Хиляль

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