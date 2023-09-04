Неймар: Мое имя вошло в историю футбола

Нападающий Аль-Хиляля Неймар заявил, что смог оставить свой след в истории.

"Иногда люди судят совершенно по-особому. Но если перестать думать об этом, то, например, все мои партнеры по командам всегда хорошо говорили обо мне. Не только как об игроке, но и как о человеке. Это то, что имеет значение для меня. Это то наследие, что я хочу оставить.

Конечно, Бог одарил меня футбольным талантом. Конечно, мое имя, слава Богу, вошло в историю сборной Бразилии, в историю футбола, но я хочу влиять на жизни тех, кто знает меня".

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"Я всегда был очень настоящим и искренним, никогда ничего не боялся. В ходе карьеры я допустил несколько ошибок, но все равно я всегда был парнем, который хочет делать правильные вещи, вести себя правильно.

Я хочу, чтобы меня запомнили очень искренним игроком, который всегда делал разницу, где бы ни оказался. Для меня это очень ценно", – сказал Неймар в интервью Globo Esporte.

Напомним, 31-летний бразилец подписал двухлетний контракт клубом из Саудовской Аравии с зарплатой около 100 миллионов евро за сезон и рядом льгот, а ПСЖ получил за него 90 миллионов евро.

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