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"Я не лучше Пеле": Неймар оценил свой рекорд в сборной Бразилии

Нападающий стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Сегодня, 10:59
Неймар / CBF
Неймар / CBF

Нападающий Неймар высказался о своем рекорде по количеству голов за сборную Бразилии.

Форвард отличился дублем в матче квалификации ЧМ-2026 с Боливией (5:1) и стал лучшим бомбардиром в истории "селесао" с 79-ю результативными ударами, обойдя Пеле, на счету которого 77 забитых мячей.

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"Я очень счастлив, у меня нет слов. Я даже представить себе не мог, что смогу побить этот рекорд.

Я не лучше Пеле или любого другого игрока, игравшего за сборную. Я всегда хотел вписать свое имя в историю бразильского футбола и сборной Бразилии. Я это сделал.

Я благодарю свою семью и всех своих товарищей по команде", - приводит слова Неймара официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Бразилия - Боливия (5:1).

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