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Бразилия - Боливия 5:1 видео голов и лучших моментов матча 09.09.2023

Вашему вниманию обзор поединка квалификации ЧМ-2026 с рекордом бразильца.
Сегодня, 09:55
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

В ночь на субботу, 9 сентября, сборная Бразилии принимала Боливию в стартовом матче квалификации чемпионата мира-2026.

Хозяева поля разгромили соперника со счетом 5:1, а матч увенчался историческим достижением в исполнении бразильца Неймара, который стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды, обойдя легендарного Пеле.

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Бразильский форвард оформил дубль, отличившись на 61‑й и 90+3‑й минутах, а эти голы стали для него 78-м и 79-м в составе "селесао". На счету Пеле 77 забитых мячей.

Кроме того, Неймар в этом поединке не реализовал пенальти и отдал результативную передачу.

Вашему вниманию видео всех голов матча Бразилия - Боливия в отборе к ЧМ-2026:

Бразилия - Боливия 5:1

Голы: Родриго, 24, 53, Рафинья, 47, Неймар, 61, 90+3 - Абрего, 78

На 17-й минуте Неймар не реализовал пенальти

Бразилия: Эдерсон, Данило, Маркиньос, Габриэл (Рожер, 84), Лоди (Кайо Энрике, 71), Каземиро, Бруно Гимараэс (Жоэлинтон, 71), Рафинья, Родриго (Жезус, 89), Неймар, Ришарлисон (Кунья, 71).

Боливия: Вискарра, Бехарано (Росалес, 58), Роман, Кинтерос, Джузино, Суарес, Фернандес (Рока, 58), Арраскайта (Куэльяр, 76), Сеспедес (Урсино, 58), Вильямиль, Морено (Абрего, 71).

Предупреждения: Морено, 18, Неймар, 21, Урсино, 69.

Источник: MEGOGO

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Исторический дубль Неймара: видео голов и лучших моментов матча Бразилия - Боливия

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