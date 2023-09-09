Неймар стал рекордсменом по голам за сборную Бразилии, обогнав Пеле
Звездный игрок вошел в историю Бразилии.
В рамках первого тура квалификации чемпионата мири-2026 сборная Бразилии принимала команду Боливии.
Главный героем встречи стал форвард Неймар, который оформил дубль.
Звездный футболист забил 78-й и 79-й мячи за национальную команду.
Таким образом, Неймар превзошел Пеле, на счету которого 77 голов за Бразилию.
В составе национальной Неймар провел 125 игр, а Пеле - 91.
Ранее сообщалось, что Месси эффектным голом со штрафного принес Аргентине победу на старте отбора к ЧМ-2026.
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