Месси эффектным голом со штрафного принес Аргентине победу на старте отбора к ЧМ-2026

Забитый мяч лидера аргентинской сборной стал единственным в матче с Эквадором.

В ночь на пятницу, 8 сентября, в Южной Америке стартовала квалификация чемпионата мира-2026.

В первом туре отборочного турнира сборная Аргентины принимала на своем поле Эквадор. Действующие чемпионы мира сумели одержать минимальную победу, а единственный гол в противостоянии на свой счет записал лидер аргентинской команды Лионель Месси.

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На 78-й минуте встречи звезда Интер Майами ударом со штрафного мастерски перебросил стенку и отправил мяч в ворота без шансов для голкипера.

Вашему вниманию обзор матча Аргентина - Эквадор в отборе к ЧМ-2026:

Аргентина - Эквадор 1:0

Гол: Месси, 78.

Аргентина: Э. Мартинес - Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико - де Пауль, Фернандес, Макаллистер (Паредес, 67) - Месси (Паласисос, 89), Л. Мартинес (Х. Альварес, 67), Гонсалес (ди Мария, 62)

Эквадор: Галиндес - Уртадо (Прессиадо, 81), Торрес (Мена, 81), Арболеда, Пачо, Эступиньян - Сифуэнтес (Ортис, 77), Груэссо, Кайседо - Плата (Родригес, 77), Валенсия

Ранее вице-президент МЛС высказался о влиянии Месси на чемпионат.

Источник видео: MEGOGO

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