Месси эффектным голом со штрафного принес Аргентине победу на старте отбора к ЧМ-2026
В ночь на пятницу, 8 сентября, в Южной Америке стартовала квалификация чемпионата мира-2026.
В первом туре отборочного турнира сборная Аргентины принимала на своем поле Эквадор. Действующие чемпионы мира сумели одержать минимальную победу, а единственный гол в противостоянии на свой счет записал лидер аргентинской команды Лионель Месси.
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На 78-й минуте встречи звезда Интер Майами ударом со штрафного мастерски перебросил стенку и отправил мяч в ворота без шансов для голкипера.
Вашему вниманию обзор матча Аргентина - Эквадор в отборе к ЧМ-2026:
Аргентина - Эквадор 1:0
Гол: Месси, 78.
Аргентина: Э. Мартинес - Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико - де Пауль, Фернандес, Макаллистер (Паредес, 67) - Месси (Паласисос, 89), Л. Мартинес (Х. Альварес, 67), Гонсалес (ди Мария, 62)
Эквадор: Галиндес - Уртадо (Прессиадо, 81), Торрес (Мена, 81), Арболеда, Пачо, Эступиньян - Сифуэнтес (Ортис, 77), Груэссо, Кайседо - Плата (Родригес, 77), Валенсия
Ранее вице-президент МЛС высказался о влиянии Месси на чемпионат.
Источник видео: MEGOGO
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