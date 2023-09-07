iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Вице-президент МЛС высказался о влиянии Месси на чемпионат

Аргентинец преобразил своей игрой американскую лигу.
Сегодня, 17:50
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Вице-президент МЛС Нельсон Родригес высказался о влиянии нападающего Интер Майами Лионеля Месси на чемпионат.

"Его переход оказал огромное влияние. На платформе Apple, с которой мы заключили соглашение в этом году, самыми просматриваемыми стали первые три игры Месси. В Лос-Анджелесе билет на матч с Месси стоит дороже, чем абонемент на весь сезон команды этого города по американскому футболу. Цифры просто невероятные".

Читай также: "Оно окончено": Роналду высказался о противостоянии с Месси

"Я вырос на Нью-Йорк Космос Пеле, в этот период футбол зацепил меня. Месси окажет такой же эффект: он герой, кумир для многих мальчиков и девочек, которые захотят играть и вести себя как Месси. Это окажет влияние", – сказал Родригес в интервью Ole.

Напомним, 36-летний аргентинец этим летом перебрался в клуб из МЛС в статусе свободного агента.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Лионель Месси интер майами

Статьи по теме

Роналду - о противостоянии с Месси: Мы изменили историю футбола, создали собственное наследие Роналду - о противостоянии с Месси: Мы изменили историю футбола, создали собственное наследие
"Оно окончено": Роналду высказался о противостоянии с Месси "Оно окончено": Роналду высказался о противостоянии с Месси
Ван Гаал: Я думаю суддейство в матче Нидерланды - Аргентина было предвзятым Ван Гаал: Я думаю суддейство в матче Нидерланды - Аргентина было предвзятым
Кривцов высказался об отношении Месси, Альбы и Бускетса к войне с россией Кривцов высказался об отношении Месси, Альбы и Бускетса к войне с россией
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа18:55
Полузащитник Манчестер Юнайтед интересен клубам из Турции
Европа18:50
Малиновский неожиданно встал на защиту Гасперини после слов экс-игрока Аталанты
Другие страны18:27
Роналду - о противостоянии с Месси: Мы изменили историю футбола, создали собственное наследие
Европа18:20
Стали известны причины срыва перехода Гризманна в ПСЖ
Европа17:58
В Реале оптимистично настроены относительно сроков восстановления Винисиуса
Европа17:50
Вице-президент МЛС высказался о влиянии Месси на чемпионат
Сборные17:34
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Латвия и Литва поборются за пятое место, Италия и Словения - за седьмое
Европа17:28
Трансферы не состоятся: Санчо и Салах не уедут в Саудовскую Аравию
ММА17:21
Тайсон назвал лучшего бойца в истории MMA
Киберспорт17:04
ESL Pro League Season 18: Monte прошли аутсайдеров турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK