Вице-президент МЛС высказался о влиянии Месси на чемпионат

Вице-президент МЛС Нельсон Родригес высказался о влиянии нападающего Интер Майами Лионеля Месси на чемпионат.

"Его переход оказал огромное влияние. На платформе Apple, с которой мы заключили соглашение в этом году, самыми просматриваемыми стали первые три игры Месси. В Лос-Анджелесе билет на матч с Месси стоит дороже, чем абонемент на весь сезон команды этого города по американскому футболу. Цифры просто невероятные".

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"Я вырос на Нью-Йорк Космос Пеле, в этот период футбол зацепил меня. Месси окажет такой же эффект: он герой, кумир для многих мальчиков и девочек, которые захотят играть и вести себя как Месси. Это окажет влияние", – сказал Родригес в интервью Ole.

Напомним, 36-летний аргентинец этим летом перебрался в клуб из МЛС в статусе свободного агента.

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