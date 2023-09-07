Тренер сборной Аргентины: В Майами Месси нашел место, где его любят

Лионель Скалони не может нарадоваться тому, в какой атмосфере сейчас находится его подопечный.

В июле Интер Майами объявил о подписании контракта с Лионелем Месси, который покинул ПСЖ на правах свободного агента.

В 11 матчах за американский клуб 36-летний аргентинец записал на свой счет 11 голов и 5 ассистов, а также уже успел выиграть кубок лиг.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони очень рад тому, что Месси нашел место, где его любят и ценят.

"Я вижу его (Месси) таким, каким его видят все остальные - счастливым. Он нашел место, где его любят. Я всегда говорю, что он счастлив, когда находится на футбольном поле", - цитирует Скалони ESPN.

Ранее Криштиану Роналду заявил, что его противостояние с Лионелем Месси изменило историю футбола и создало невероятное наследие.

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