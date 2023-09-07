Роналду - о противостоянии с Месси: Мы изменили историю футбола, создали собственное наследие

Криштиану и Лионеля нельзя назвать друзьями, но они точно уважают друг друга.

Сезон-2023/24 стал первым, когда в Европе не выступают ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси.

Они были участниками главного противостояния в истории футбола. 38-летний португалец отметил, что их соперничество, которое, по его мнению, уже окончилось, изменило историю футбола и создало огромное наследие.

"Мы молодцы, мы изменили историю футбола. Нас уважают во всем мире, это самое главное. Он пошел своим путем, а я — своим, несмотря на то, что играем за пределами Европы", - цитирует Криштиану talkSPORT.

"Судя по тому, что я видел, у него все хорошо, как и у меня. Наследие живет, но я не вижу такого соперничества. Мы много раз делили одну сцену, так было на протяжении 15 лет. Я не говорю, что мы друзья - я никогда с ним не ужинал - но мы коллеги по профессии и мы уважаем друг друга".

Ранее Криштиану Роналду прокомментировал слухи о возможном завершении своих выступлений за сборную Португалии.

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