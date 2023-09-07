iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Роналду - о противостоянии с Месси: Мы изменили историю футбола, создали собственное наследие

Криштиану и Лионеля нельзя назвать друзьями, но они точно уважают друг друга.
Сегодня, 18:27
Лионель Месси и Криштиану Роналду / Getty Images
Лионель Месси и Криштиану Роналду / Getty Images

Сезон-2023/24 стал первым, когда в Европе не выступают ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси.

Они были участниками главного противостояния в истории футбола. 38-летний португалец отметил, что их соперничество, которое, по его мнению, уже окончилось, изменило историю футбола и создало огромное наследие.

"Мы молодцы, мы изменили историю футбола. Нас уважают во всем мире, это самое главное. Он пошел своим путем, а я — своим, несмотря на то, что играем за пределами Европы", - цитирует Криштиану talkSPORT.

"Судя по тому, что я видел, у него все хорошо, как и у меня. Наследие живет, но я не вижу такого соперничества. Мы много раз делили одну сцену, так было на протяжении 15 лет. Я не говорю, что мы друзья - я никогда с ним не ужинал - но мы коллеги по профессии и мы уважаем друг друга".

Ранее Криштиану Роналду прокомментировал слухи о возможном завершении своих выступлений за сборную Португалии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Криштиану Роналду

Статьи по теме

Вице-президент МЛС высказался о влиянии Месси на чемпионат Вице-президент МЛС высказался о влиянии Месси на чемпионат
Роналду: Лига Португалии превращается в цирк Роналду: Лига Португалии превращается в цирк
"Оно окончено": Роналду высказался о противостоянии с Месси "Оно окончено": Роналду высказался о противостоянии с Месси
Малиновский неожиданно встал на защиту Гасперини после слов экс-игрока Аталанты Малиновский неожиданно встал на защиту Гасперини после слов экс-игрока Аталанты
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа18:50
Малиновский неожиданно встал на защиту Гасперини после слов экс-игрока Аталанты
Другие страны18:27
Роналду - о противостоянии с Месси: Мы изменили историю футбола, создали собственное наследие
Европа18:20
Стали известны причины срыва перехода Гризманна в ПСЖ
Европа17:58
В Реале оптимистично настроены относительно сроков восстановления Винисиуса
Европа17:50
Вице-президент МЛС высказался о влиянии Месси на чемпионат
Сборные17:34
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Латвия и Литва поборются за пятое место, Италия и Словения - за седьмое
Европа17:28
Трансферы не состоятся: Санчо и Салах не уедут в Саудовскую Аравию
ММА17:21
Тайсон назвал лучшего бойца в истории MMA
Киберспорт17:04
ESL Pro League Season 18: Monte прошли аутсайдеров турнира
Киберспорт17:03
Monte победили аутсайдера турнира на ESL Pro League Season 18
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK