Роналду отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры в сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своей карьере в национальной команде.

По словам форварда, он горд, что находится в составе португальской сборной 20 лет.

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"Сейчас сборная не лучше и не хуже, это новый этап. Когда происходят перемены, ты работаешь по-новому, не оставляя в стороне работу, проделанную за последние годы.

С 2003 года мы пережили хорошие моменты, выходили в финальные этапы чемпионатов мира и Европы, Лиги наций – это нормальные стадии, через которые проходят команды. На мой взгляд, этот период был очень хорошим.

Я счастлив – все шло хорошо, я забивал. Я хочу продолжать, я чувствую себя хорошим игроком, полезным. Я горжусь достижением отметки в 20 лет в сборной, потому что она демонстрирует футбольное долголетие. Достигнуть ее сложно, но я показал, что это возможно", - приводит слова Роналду Record.

Ранее сообщалось, что Роналду оценил свои шансы сыграть на чемпионате мира-2026.

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