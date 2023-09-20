Экс-тренер Шахтера: Футбол нельзя отделять от войны в Украине

Наставник французского Лилля. ранее возглавлявший Шахтер, Паулу Фонсека снова высказался о войне в Украине.

Португальский специалист серьезно раскритиковал местные клубы за то, что они ведут бизнес с россией и отметил, что футбол нельзя отделять от таких важных тем.

"Считаю, футбол нельзя отделять от войны в Украине. Если Европейский Союз вводит санкции против страны-агрессора, если большинство компаний придерживаются правил - футбол не может делать иначе. Мне тяжело понять, как кто-то поддерживает отношения, будто ничего не происходит.

Мне было особенно тяжело видеть португальские клубы равнодушными к проблеме. Мне очень нравится Брага, но был разочарован тем, что они продали игрока в краснодар. Это не меняет моих отношений с клубом, но в жизни есть более важные вещи, чем деньги", - сказал Фонсека.

Ранее португалец призывал Брагу и еще один португальский клуб не продавать в чемпионат россии своих игроков и не покупать футболистов оттуда

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