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Фонсека призвал португальские клубы не вести бизнес с россиянами

Экс-тренер Шахтера последовательно встает на сторону добра.
Сегодня, 21:36
Паулу Фонсека / Getty Images
Паулу Фонсека / Getty Images

Экс-наставник Шахтера, а ныне тренер Лилля Паулу Фонсека отреагировал на новости о том, что Брага, которую он также тренировал и Бенфика рассматривают возможность продажи некоторых своих игроков в россию.

Специалист написал эмоциональное открытое письмо, в котором призвал команды из своей родной страны не вести бизнес с террористами, упомянув о примере Сассуоло, которое уже отказалось продавать своего игрока в спартак москва.

"В течение последней недели я читал, что Бенфика и мой СК Брага рассматривают возможность продажи рассматривают возможность продажи Чикиньо и Тормена в российские клубы.

Бенфика, которая образец, с самого начала войны ратует за помощь Украине. А моей Брагой руководят чуткие люди с огромными сердцами.

Я НЕ ХОЧУ ВЕРИТЬ. Я отказываюсь это делать.

Две недели назад один российский клуб пытался купить Рожерио, левого защитника Сассуоло. Итальянский клуб отказался вступать в переговоры и заявил, что по этическим соображениям, связанным с войной, он никогда этого не сделает.По этическим соображениям, связанным с войной, он никогда не пойдет на это.

Я был горд, думая, что "мой мир" все еще является примером. Я призываю Бенфику и мою Брагу последовать примеру итальянского клуба.

Я знаю, что проходит время, и люди в своих домах уже не особо прислушиваются к новостям, связанным с войной в Украине.  Но каждый день Россия продолжает убивать людей и особенно невинных детей, возможно, некоторые из них сидят дома во время просмотра футбольного матча.

Одно я знаю, если Бенфика и моя Брага будут вести дела с российскими клубами, эти деньги будут капать с кровью детей, которые каждый день умирают в Украине. И многие из этих детей любили футбол", - написал Фонсека в своих соцсетях.

Отметим, что Паулу возглавлял Шахтер с 2016 по 2019. Во время этого периода португалец познакомился со своей нынешней женой Екатериной.

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