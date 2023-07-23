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"Не хотим иметь дело с рускими": итальянский клуб отказал спартаку

Сассуоло отказался от кровавых денег.
Сегодня, 11:24
Рожерио / Getty Images
Рожерио / Getty Images

Директор Сассуоло Джованни Карневали объяснил, почему клуб не стал продавать своего защитника в московский спартак.

Клуб из болот был готов заплатить 8 млн евро за бразильского защитника Рожерио, однако Сассуоло вышел из переговоров по этичиеских соображениям.

"Переговоры вел его агент, было очень серьезное предложение на 8 млн евро. Обдумав все, мы решили отказать. Этические причины: мы не хотим иметь дело с рускими.

Мы хотели, чтобы осознание того, что нельзя вести дела с определенной страной, возобладало. И да, ценой потери его бесплатно", - объяснил Карневали.

По информации некоторых СМИ, сейчас над трансфером Рожерио работает донецкий Шахтер.

Ранее, напомним, сообщалось, что ветеран Ювентуса был предложен Лацио.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сассуоло

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