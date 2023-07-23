Легенду Ювентуса предложили Лацио

Однако римский клуб не считает подписание Бонуччи приоритетным.

Агент Леонардо Бонуччи все еще пытается найти новый клуб своему клиенту и недавно связался с Лацио, пишет Николо Скира.

Напомним, что новый спортивный директор "бьянконери" более не видит места в составе для 36-летнего ветерана, потому клуб готов его продать.

Леонардо был предложен Лацио, однако римский клуб не заинтересован в сделке. Президент клуба не считает подписание Бонуччи приоритетным.

Леонардо играет за Ювентус с 2010 году, хотя на один сезон переходил в Милан. Трансфермаркт оценивает итальянца всего в полтора млн евро.

Ранее, напомним, Манчестер Юнайтед подписал сыновей своей легенды.

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