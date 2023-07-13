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Ювентус исключил из первой команды легенду клуба и еще ряд игроков

От Леонардо Бонуччи, Уэстона Маккени, Артура Мело и Дениса Закарии планируется избавиться.
Вчера, 23:28
Леонардо Бонуччи / Getty Images
Леонардо Бонуччи / Getty Images

Туринский Ювентус запланировал масштабную чистку этим летом.

Как сообщает Фабрицио Романо, "зебры" исключили из состава первой команды Леонардо Бонуччи, Дениса Закарию, Артура Мело и Уэстона Маккени.

Все четыре футболиста с большой долей вероятности больше никогда не сыграют за клуб и будут проданы этим летом.

Ранее сообщалось, что Бонуччи может перейти в клуб из второго итальянского дивизиона, воссоединившись со своим легендарным экс-одноклубником.

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