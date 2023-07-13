Ювентус исключил из первой команды легенду клуба и еще ряд игроков

От Леонардо Бонуччи, Уэстона Маккени, Артура Мело и Дениса Закарии планируется избавиться.

Туринский Ювентус запланировал масштабную чистку этим летом.

Как сообщает Фабрицио Романо, "зебры" исключили из состава первой команды Леонардо Бонуччи, Дениса Закарию, Артура Мело и Уэстона Маккени.

Все четыре футболиста с большой долей вероятности больше никогда не сыграют за клуб и будут проданы этим летом.

Ранее сообщалось, что Бонуччи может перейти в клуб из второго итальянского дивизиона, воссоединившись со своим легендарным экс-одноклубником.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!