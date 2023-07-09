Бонуччи может присоединится к своему экс-партнеру в Сампдории
"Бьянконери" готовы расстаться со своим ветераном.
Ювентус более не рассчитывает на Леонардо Бонуччи, пишет Corriere della Sera.
Новый спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли считает, что пора заменить 36-летнего игрока. Леонардо уже сообщили, что в клубе на него более не рассчитывают.
Кроме того зарплата ветерана в 12 млн евро считается слишком большой по меркам нынешнего Ювентуса. Так что Бонуччи может покинуть команду уже в ближайшее время.
Интересно, что наиболее вероятный вариант для продолжения карьеры - Сампдория, которую возглавил его экс-партнер Андреа Пирло.
Генуэзцы вылетели из Серии А, потому сейчас наирают опытных футболистов, чтобы вернуться в высшую лигу.
Ранее, напомним, стало известно, что Бавария сделала второе предложение по Харри Кейну.