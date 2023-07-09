iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бонуччи может присоединится к своему экс-партнеру в Сампдории

"Бьянконери" готовы расстаться со своим ветераном.
Сегодня, 20:00
Леонардо Бонуччи / Getty Images
Леонардо Бонуччи / Getty Images

Ювентус более не рассчитывает на Леонардо Бонуччи, пишет Corriere della Sera.

Новый спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли считает, что пора заменить 36-летнего игрока. Леонардо уже сообщили, что в клубе на него более не рассчитывают.

Кроме того зарплата ветерана в 12 млн евро считается слишком большой по меркам нынешнего Ювентуса. Так что Бонуччи может покинуть команду уже в ближайшее время.

Интересно, что наиболее вероятный вариант для продолжения карьеры - Сампдория, которую возглавил его экс-партнер Андреа Пирло.

Генуэзцы вылетели из Серии А, потому сейчас наирают опытных футболистов, чтобы вернуться в высшую лигу.

Ранее, напомним, стало известно, что Бавария сделала второе предложение по Харри Кейну.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Леонардо Бонуччи

Статьи по теме

Экс-защитник Ювентуса пожаловался, что Роналду не хочет брать его в Саудовскую Аравию Экс-защитник Ювентуса пожаловался, что Роналду не хочет брать его в Саудовскую Аравию
Ключевой форвард Ювентуса назвал клубам условие, при котором готов к ним перейти Ключевой форвард Ювентуса назвал клубам условие, при котором готов к ним перейти
Вингер Ювентуса может перебраться в АПЛ Вингер Ювентуса может перебраться в АПЛ
Ювентус переманил у Наполи спортивного директора Ювентус переманил у Наполи спортивного директора
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Швентек лидирует, Калинина - первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, украинцы потеряли позиции
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Футбол20:52
Середняк Серии А интересуется бывшим чемпионом мира по футболу
Формула 120:37
Ред Булл повторил исторический рекорд Формулы-1
Европа20:20
Ньюкасл и МЮ поборятся за французского центрбэка
Европа20:00
Бонуччи может присоединится к своему экс-партнеру в Сампдории
Европа19:48
Шевченко может возглавить европейскую сборную
Другие19:35
Сборная Украины по пляжному футболу вышла на ЧМ-2024
Украина19:33
Трансферы УПЛ: Ворскла рассталась с двумя игроками, Полесье приобрело вингера с опытом игры в топ-5 чемпионате
Украина19:30
Новичок УПЛ подписал африканского таланта
Формула 119:19
Ферстаппен почти без проблем выиграл Гран-при Великобритании
Теннис19:15
Украинцы на Уимблдоне: Костюк прошла в 1/8 в смешанном разряде, Свитолина сыграет с белоруской
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK