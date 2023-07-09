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Бавария сделала улучшенное предложение по Кейну

Мюнхенцы хотят усилиться английским форвардом.
Сегодня, 18:15
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Мюнхенская Бавария серьезно настроена на подписание Харри Кейна.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, "красные" сделали улучшенное предложение Тоттенхэму.  "Красные" готовы заплатить за него 80 млн евро + бонусы, ранее сумма составляла 70 млн евро + те же бонусы.

Отметим, что детали личного потенциального соглашения английского форварда с немецким грандом на данный момент остаются неизвестными, однако, Кейн дал понять, что хочет перебраться именно в стан коллектива Томаса Тухеля.

В минувшем сезоне Харри провел 38 матчей в АПЛ, забив тридцать голов и отдав три результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария интересуется лидером Атлетико Мадрид.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн Бавария Мюнхен

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