Бавария сделала улучшенное предложение по Кейну

Мюнхенская Бавария серьезно настроена на подписание Харри Кейна.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, "красные" сделали улучшенное предложение Тоттенхэму. "Красные" готовы заплатить за него 80 млн евро + бонусы, ранее сумма составляла 70 млн евро + те же бонусы.

Отметим, что детали личного потенциального соглашения английского форварда с немецким грандом на данный момент остаются неизвестными, однако, Кейн дал понять, что хочет перебраться именно в стан коллектива Томаса Тухеля.

В минувшем сезоне Харри провел 38 матчей в АПЛ, забив тридцать голов и отдав три результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария интересуется лидером Атлетико Мадрид.