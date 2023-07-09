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Бавария интересуется лидером Атлетико

Ян Облак может перебраться в стан мюнхенцев.
Сегодня, 17:48
Ян Облак / Getty Images
Ян Облак / Getty Images

Бавария может заменить Яна Зоммера, которым интересуется Интер, лидером Атлетико.

Как сообщает Mundo Deportivo, мюнхенцы заинтересованы в услугах Яна Облака.

Источник отмечает, что "матрасники" не собираются легко отпускать своего основного вратаря. В контракте словенца прописана сумма выкупа 120 млн евро, но маловероятно, что "красные" будут столько платить.

Помимо Облака, немецкий гранд интересуется еще одним голкипером из чемпионата Испании. Речь идет о грузине Георгии Мамардашвили, который выступает за Валенсию, и обойдется значительно дешевле, чем Облак. Таким образом, именно Мамардашвили является приоритетным вариантом для замены Соммера.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария готова подписать защитника Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Ян Облак Бавария Мюнхен

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