Бавария интересуется лидером Атлетико

Бавария может заменить Яна Зоммера, которым интересуется Интер, лидером Атлетико.

Как сообщает Mundo Deportivo, мюнхенцы заинтересованы в услугах Яна Облака.

Источник отмечает, что "матрасники" не собираются легко отпускать своего основного вратаря. В контракте словенца прописана сумма выкупа 120 млн евро, но маловероятно, что "красные" будут столько платить.

Помимо Облака, немецкий гранд интересуется еще одним голкипером из чемпионата Испании. Речь идет о грузине Георгии Мамардашвили, который выступает за Валенсию, и обойдется значительно дешевле, чем Облак. Таким образом, именно Мамардашвили является приоритетным вариантом для замены Соммера.

Напомним, ранее сообщалось, что Бавария готова подписать защитника Манчестер Сити.