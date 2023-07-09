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Бавария готова выложить 15 млн евро за защитника Манчестер Сити

Уокер может продолжить карьеру в Германии.
Сегодня, 12:51
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

Руководство Баварии ждет решение защитника Манчестер Сити Кайла Уокера. Об этом сообщает издание Bayern & Germany.

Трансфер футболиста сборной Англии может обойтись мюнхенскому клубу в 15 миллионов евро без учета бонусов.

Стороны уже согласовали условия сотрудничества – срок контракта и зарплату игрока. Теперь мюнхенцы ждут только согласия защитника на переход.

В минувшем сезоне на счету 33-летнего англичанина 27 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Бавария готова выслушать предложения по своему основному хавбеку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Манчестер Сити Кайл Уокер

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