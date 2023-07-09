Бавария готова выложить 15 млн евро за защитника Манчестер Сити
Уокер может продолжить карьеру в Германии.
Руководство Баварии ждет решение защитника Манчестер Сити Кайла Уокера. Об этом сообщает издание Bayern & Germany.
Трансфер футболиста сборной Англии может обойтись мюнхенскому клубу в 15 миллионов евро без учета бонусов.
Стороны уже согласовали условия сотрудничества – срок контракта и зарплату игрока. Теперь мюнхенцы ждут только согласия защитника на переход.
В минувшем сезоне на счету 33-летнего англичанина 27 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Бавария готова выслушать предложения по своему основному хавбеку.