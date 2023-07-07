Бавария готова выслушать предложения по своему основному хавбеку

Проблема лишь в том, что сам игрок не хочет покидать мюнхенский коллектив.

Мюнхенская Бавария намерена немного подзаработать во время летнего межсезонья.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, "ротен" будут готовы выслушать все потенциальные предложения по Леону Горецка.

По информации источника, это связано с тем, что главный тренер Баварии Томас Тухель не является большим фанатом 28-летнего полузащитника, а потому он будет не против, если тот покинет команду.

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Главной проблемой считается то, что сам Горецка не собирается уходить из Баварии - он хочет доказать тренеру свою профпригодность в следующем сезоне.

В прошедшей кампании Леон Горецка принял участие в 40 матчах во всех турнирах, отметившись шестью голами и шестью ассистами.