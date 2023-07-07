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В компанию к Трубину: Интер ведет переговоры с еще одним голкипером

Миланский клуб намерен основательно поработать над вопросом усиления вратарской позиции.
Сегодня, 11:41
Ян Зоммер / Getty Images
Ян Зоммер / Getty Images

Миланский Интер заинтересован в подписании вратаря мюнхенской Баварии Яна Зоммера.

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, "нерадзурри" уже начали переговоры по поводу перехода 34-летнего швейцарского голкипера.

Интер намерен закрыть вопрос вратарской позиции в связи со скорой продажей Андре Онана в Манчестер Юнайтед, и Зоммер является для итальянского клуба приоритетным вариантом наряду с голкипером Шахтера и сборной Украины Анатолием Трубиным. При этом отмечается, что миланцы готовы приобрести обоих стражей ворот.

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Швейцарец входил в сферу интересов "нерадзурри" еще во время минувшего зимнего трансферного окна, а сам игрок не против переезда в Италию.

Действующий контракт Зоммера с Баварией рассчитан до июня 2025 года.

Напомним, что швейцарский голкипер перешел в Баварию в январе этого года из менхенгладбахской Боруссии. За мюнхенскую команду он провел во всех турнирах 25 матчей, в которых пропустил 31 гол, а в восьми поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Интер уже согласовал условия личного контракта с Трубиным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария трансферы Интер Милан Ян Зоммер

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