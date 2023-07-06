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Срна: Если Трубин уйдет из Шахтера, то, как Мудрик

"Горняки" намерены заработать на этом трансфере.
Вчера, 23:36
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна сравнил переход Трубина с продажей Михаила Мудрика.

Напомним, что миланский Интер начал переговоры по трансферу Анатолия.

Хорват заявил, что вратарь покинет клуб только за большие деньги и только в топ-клуб, потому что потенциал у него огромный.

"На данный момент Трубин – один из лучших вратарей Европы. Ему только 21 год, он молод, но уже провел 17 матчей в Лиге чемпионов и получил опыт. Он готов к переходу в большой клуб.

Трубин готов играть в Италии, но также и в Англии и Франции. Он вратарь на будущее.

У него много предложений, мы общаемся со многими клубами, но всем нужно понять одну вещь: если он уйдет из Шахтера, то в топ-клуб и за крупную сумму, как это было с Мудриком, как будет с Судаковым, Бондаренко или Матвиенко в дальнейшем.

Мы не обсуждаем цену. Желающие его подписать сами решают, сколько предложить, а потом мы решаем, устраивает ли нас такая сумма.

Время у нас есть. У нас молодая команда, мы хотим расти. Если Трубин уйдет, то в большой клуб и за большие деньги" - заявил Срна в интервью Football Italia.

Напомним, что ранее КДК УАФ отстранил фтуболистов Шахтера и Днепра-1 за массовую драку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Анатолий Трубин

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