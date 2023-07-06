Интер начал переговоры по поводу трансфера Трубина

Миланский Интер начал работу над возможным трансфером вратаря донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолия Трубина.

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, "нерадзурри" провели прямую встречу с представителем 21-летнего украинского голкипера.

Итальянский гранд рассматривает возможность покупки Трубина в связи с возможной продажей Андре Онаны в Манчестер Юнайтед и неопределенностью по поводу нового контракта Самира Хандановича. Украинец находится в шорт-листе основных потенциальных новичков миланцев на вратарскую позицию, куда входят два-три кандидата.

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Напомним, что контракт Трубина с Шахтером рассчитан еще на один год. В минувшем сезоне он провел за "горняков" во всех турнирах 38 матчей, в которых пропустил 40 голов, а в 14 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Шахтер установил ценник на Трубина.